Johnson&Johnson inaugura il suo nuovo quartier generale a Milano

Nuova sede milanese per Johnson&Johnson: l'inaugurazione questa mattina alla presenza del Ceo globale Joaquin Duato, del Cio Globale Jim Swanson e del managing director di Johnson&Johnson innovative medicine Italia Mario Sturion. Presenti anche il governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente della IX commissione Sostenibilità sociale, Casa e Salute in Consiglio regionale della Lombardia Emanuele Monti e Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo economico e alle Politiche del lavoro del Comune di Milano.

La nuova sede milanese di Johnson&Johnson ad alta sostenibilità ambientale

La nuova sede di Johnson&Johnson si trova nel quartiere Bicocca ed è fortemente improntato alla sostenibilità ambientale, ha recentemente ottenuto la certificazione 'Outstanding Experience' da parte di un autorevole valutatore indipendente per l'esperienza quotidiana dei suoi collaboratori sul posto di lavoro. "La nostra nuova sede -spiega Sturion - è un luogo di incontro e innovazione, nato per favorire la collaborazione e il confronto continuo con tutti gli attori del sistema salute, che come noi hanno l'ambizione di rispondere ai bisogni di cura di tutti i pazienti. È proprio qui che abbiamo scelto di organizzare la J&J Week dal titolo 'Insieme verso la medicina del futuro', una settimana di eventi e incontri con istituzioni, clinici, associazioni pazienti, università e centri di ricerca, in programma da lunedì 8 a venerdì 12 luglio, pensata per immaginare le prossime evoluzioni della sanità italiana".

Johnson&Johnson ha annunciato pochi giorni fa un investimento di 580 milioni di euro nei prossimi 5 anni per sostenere un aumento della capacità produttiva nel nostro Paese.

Fontana: "Lombardia centro nevralgico nella filiera life science"

"Con l'headquarter di Milano, il territorio e il suo indotto di elevata qualità nella filiera life science, la Lombardia si candida ad essere centro nevralgico di questo processo. Le politiche regionali adottate in questi anni e le misure a venire, non possono che attestare l'impegno del governo regionale nei confronti di un comparto che ci vede primeggiare a livello nazionale e non solo. La Lombardia è anche un'eccellenza nell'industria farmaceutica europea", ha commentato Fontana.

Cappello: "Milano rafforza la propria posizione come centro internazionale di eccellenza nel settore farmaceutico"

"L'inaugurazione del nuovo headquarter di Johnson&Johnson a Milano rafforza la posizione della città come centro internazionale di eccellenza nel settore farmaceutico e delle scienze della vita -ha aggiunto Cappello-. Un investimento che non solo stimola la crescita economica e crea nuove opportunità di lavoro, ma aumenta anche la visibilità globale di Milano rendendola ancora più attrattiva per multinazionali e talenti di tutto il mondo".