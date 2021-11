Kalashnikov e granate nel bagagliaio dell'auto: arrestato. FOTO

Kalashnikov e granate nel bagagliaio dell'auto: arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato, martedì scorso, un italiano di 50 anni, con precedenti di polizia, per porto e detenzione illecito di armi da guerra e detenzione di armi clandestine. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante l'attività di controllo del territorio in via Comasina, Milano, verso le 23, hanno notato un'auto che circolava con targa di prova e quindi, insospettiti, l'hanno fermata per un controllo. L'uomo ha riferito ai poliziotti di essere un meccanico che, pur in tarda serata, stava provando la vettura. E' quindi scattata una perquisizione dell'auto, con l'intervento degli agenti della Squadra Mobile che, all'interno del portabagagli, hanno rinvenuto un arsenale di armi e munizioni: 5 Kalashnikov AK 47, un fucile d'assalto, 3 pistole, 6 granate, 800 munizioni di diverso tipo e calibro e un manganello telescopico.

