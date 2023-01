L'ad della Fondazione Milano-Cortina: "Trasmetteremo nostri valori al mondo"

I giochi olimpici sono sempre in piano nel dibattito, specie in questo periodo elettorale per la regione Lombardia. Ad esprimersi sull'importanza delle olimpiadi invernali per Milano e Cortina, questa volta, è intervenuto in tv l'amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina 2026, Andrea Varnier.

"Olimpiade evento globale, per noi grande occasione"

Parlando a Rai due, infatti, l'Ad della Fondazione Milano-Cortina ha rimarcato l'importanza dell'evento olimpiaco. "L'Olimpiade è un evento veramente globale, al di là delle nazioni che partecipano che nel nostro caso sono più di 90, quindi numero impressionanti, c'è una visibilità veramente universale - ha detto - e oltre alla competizione, che è la parte più importante con atleti che si confrontano per vincere una medaglia d'oro, i Giochi si portano dietro un carico di valori estremamente importanti che solo le Olimpiadi hanno, il nostro ruolo è quello di trasmettere questi valori, al nostro pubblico, al nostro Paese e al mondo intero"