L'amore più forte della Sindrome di Down: Lorena e Simone si sposano

La distanza e la Sindrome di Down, che affligge entrambi, non ha fermato l'amore e il matrimonio tra Lorena Chiesa e Simone Sciarrini. I due si sono sposati, sabato 3 giugno, nella chiesa di Sant'Alessandro a Villongo (nella Bergamasca). L'annuncio delle nozze era arrivato dai social: "Ciao a tutti, amici, oggi è la festa mondiale delle persone con la Sindrome di Down - aveva scritto Lorena su Facebook lo scorso 21 marzo - L'amore non ha differenze e cogliamo questa occasione per annunciarvi che io e Simone sabato 3 giugno 2023 alle ore 13 realizzeremo il nostro sogno d'amore. Ci sposiamo".

Una coppia nella vita ma anche sulla pista da ballo: i due hanno partecipato alla nota trasmissione televisiva "Tú sí que vales".

Il colpo di fulmine - come racconta l'edizione milanese di Repubblica - 12 anni fa all'Inout Hostel di Barcellona, un ostello gestito da ragazzi con disabilità in cui entrambi si trovavano 12 anni fa per svolgere uno stage professionale di tre settimane. Poi i contatti via Skype e le visite tra Bergamo e Roma. Fino alla convivenza a Villongo dove la ragazza lavora in una pasticceria del paese, mentre Simone è casalingo e collabora come volontario alla gestione del bar dell'oratorio di Sant'Alessandro. Una coppia nella vita ma anche sulla pista da ballo: Lorena e Simone hanno ottenuto numerosi riconoscimenti a livello regionale e nazionale gareggiando per la Dance Academy Asd oltre a essersi esibiti durante la nota trasmissione televisiva "Tú sí que vales".