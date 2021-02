L'appello dell'accumulatore seriale a Barbara D'Urso: "Voglio essere aiutato"

Accumulatore seriale a Barbara D'Urso: "Voglio essere aiutato"

Ha commosso milioni di italiani la storia di Luigi, accumulatore seriale di Abbiategrasso, nel Milanese, andata in onda nel pomeriggio di ieri a Pomeriggio Cinque, la trasmissione condotta da Barbara D'Urso. Le telecamere di Mediaset sono entrate in casa del 54enne, che da otto anni vive tra oggetti e sporcizia. Tutto a causa di una depressione iniziata quando l'uomo è stato lasciato dalla moglie. Da allora Luigi si è chiuso in se stesso. A segnalare il suo caso alla redazione di Barbara D'Urso è stata la stessa figlia dell'uomo, che chiede un aiuto per convincere il padre a farsi aiutare. E Luigi stesso, con la voce tremante, ha dichiarato: ""Voglio essere aiutato perché non va bene continuare a vivere così". QUI IL LINK AL SERVIZIO