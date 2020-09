L'appello del Nidaba a Sala: "Fermi la speculazione o chiudiamo"

Un lungo post su facebook per rilanciare l'allarme: il Nidaba Theatre di via Gola rischia di abbassare le serrande. E la crisi causata da Covid e lockdown non centra: per il gestore Max Ricciardo il vero problema sono"equivoche speculazioni immobiliari" che interessano la zona. "Alcuni costruttori edili, infatti, sfruttando le annose problematiche del quartiere in cui da molti anni lavoriamo, hanno acquistato a basso costo negozi a piano strada e li stanno trasformando in piccole abitazioni (monolocali soppalcati!), allo scopo di ottenere un facile profitto. Ci siamo subito attivati per aprire un dialogo con i nuovi proprietari, ma il tentativo è purtroppo miseramente fallito». Ricciardo avrebbe già contattato il Comune di Milano per denunciare presunte irregolarità nell'operazione immobiliare, rivolgendosi anche alla Procura della Repubblica. Ma il progetto residenziale è proseguito: il timore è una convivenza impossibile tra le nuove abitazioni ed il locale di musica live. La lettera aperta si conclude con un appello ai sostenitori del Nidaba affinché facciano pressing sul sindaco di Milano Beppe Sala: «Vi chiediamo di stare al nostro fianco, di aiutarci ad avere l’attenzione del nostro sindaco: solo lui può fermare questa assurdità, dimostrando di volere seriamente mantenere le promesse prese con il quartiere. Non con atto discrezionale d’imperio, ma con una decisa presa di posizione nel senso del rispetto della legge».