L'assessore al bilancio Emmanuel Conte: "Urge riforma della finanza locale"

Il recovery fund non basta ad affrontare le crisi in cui i Comuni devono muoversi, ma serve anche l'avvio di "meccanismi di riforma interni". E anche gli enti locali devono fare la propria parte per "sollecitare anche riforme, soprattutto quella della finanza locale". A dirlo è stato Emmanuel Conte, assessore al bilancio del Comune di Milano, durante la sua relazione oggi a Palazzo Marino sul bilancio 2023 del capoluogo lombardo.

La necessità di una riforma per le finanze dei comuni

Secondo l'assessore al bilacio Emmanuel Conte, che ha voluto affontare questo tema, "a partire dal Covid 19 l'emergenza che stiamo affrontando a livello locale e globale necessita con assoluta urgenza di comprendere i termini reali dei problemi fondamentali che affliggono la nostra economia - ha detto ripreso dall'agenzia Nova - e conseguentemente anche i bilanci dei Comuni virtuosi come Milano. Una condizione che deve spingerci con prudenza, coerenza e responsabilita' a una azione di riforma e di riequilibrio, partendo sicuramente dal contenimento della spesa ma anche improntando il bilancio con flessibilità, sollecitando un intervento governativo di riforma soprattutto a partire dal trasporto pubblico locale e dagli investimenti a esso connessi, con assoluta franchezza e leale collaborazione. Milano ha bisogno in questo momento di una formula nuova, che non vuole essere una nuova formula partitica o una comunanza ideologica, ma un nuovo approccio ai problemi". A livello di numeri, l'assessore ha poi evidenziato che ad esempio momento "sull'energia prevediamo un aumento di 27 milioni di euro, il Governo ce ne restituisce 9. Nel 2022 settanta milioni di extra costo ne sono valsi 27 dal Governo. Questo significa che la fiscalità generale della citta' ha pagato il complemento di questi extra costi".