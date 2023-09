L'attivismo di Como Acqua, tra sponsorship, premi e un ad volitivo. Rumors

L'attivismo di Como Acqua, tra sponsorship, premi e un ad volitivo

Che attivismo Como Acqua! A luglio il suo amministratore delegato, il bergamasco Enrico Pezzoli, ha ritirato il premio di Le Fonti per la categoria "Sostenibilità e leadership". Alcuni malpensanti si chiedono se a fronte di una sponsorizzazione... Contestualmente sono partiti su Repubblica (che non risparmia mai critiche alla giunta regionale) una serie di banner sempre di Como Acqua e - secondo rumors - ci sono buone chances che il gestore unico dell'acqua comasca si piazzi in qualche altra classifica.

Como Acqua: dove vuole arrivare Enrico Pezzoli?

In mezzo ci sono tutte le dichiarazioni come Portavoce di Water Alliance, che comprendono anche qualche rassicurazione sulla qualità dell'acqua dopo il "fuoco" di Greenpeace. E ora il mondo delle utility e delle aziende partecipate dalla politica si interroga: dove vuole arrivare Enrico Pezzoli? E Como Acqua, a livello di performance, ha i numeri per arrivare a essere qualificata come eccellenza lombarda?

Chissà che cosa ne pensano in Regione, dove - prima in Forza Italia, ora lato Lega - il manager ha più di una amicizia, che lo ha accompagnato lungo il suo brillante percorso.