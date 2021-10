L'inchiesta di Fanpage non frena Fdi: Valcepina e Rocca in Consiglio comunale

Con i cinque seggi assegnati a Fratelli d'Italia a Milano, entrano in consiglio comunale l'avvocato Chiara Valcepina e Francesco Rocca, tra i protagonisti dell'inchiesta giornalistica sull'estrema destra di Fanpage.it. Alla prima sono andate 903 preferenze, a Rocca 606. Il partito guidato da Giorgia Meloni conquista il 9,76% dei voti in città, di poco sotto la Lega, che arriva al 10,74%. Recordman di preferenze tra i candidati il giornalista Vittorio Feltri, capolista, eletto con 2.268 preferenze. Entrano anche Riccardo Truppo e Andrea Mascaretti. Pare dunque che l'inchiesta sul finanziamento 'in nero' della campagna elettorale a Milano non abbia pesato troppo su Fdi, che vede eletti nei nove municipi diversi esponenti del partito di Meloni.

L'andamenento di Fdi nei nove Municipi

Nel Municipio 1 Fdi conquista il 10,34% delle preferenze, con LORENZO KOCIS LUCIANO LA RUSSA (241) e STEFANIA AMBROSINI (116) in cima alle preferenze. Nel Municipio 2 Fdi si attesta all'11,98%, i più votati sono CARLO SORRENTINO (427) e PAOLO ROCCATAGLIATA (141). Nel Municipio 3 Fdi è al 9,44% con LUCIA MARELLI (120) e MATTIA FERRARESE (114) i più votati. Nel Municipio 4 Fdi all'11,97% trainato da DAVIDE ROCCA (285), GABRIELE PANDOLFINO, MAURIZIO SILVIO SCHIANNI (148), PIETRO GIULIANI (118).

Nel Municipio 5 Fdi all'11,29%, in cima alle preferenze DANIEL CAMARDO e CARLO MARNINI (entrami 71 voti). Nel Municipio 6 Fdi al 10,98% supera i 100 voti solo VANESSA STEFANIA BELLO (138). Nel Municipio 7 all'11,69%, i più votati sono STEFANO GORGOGLIONE (180), NORMA IANNACONE (113), ALFONSO PIERO DI ROSA (113). Nel Municipio 8 Fdi all'11,86% con BEATRICE MARIA MARDEGAN (145) e LUCA BIANCHI (143) in cima nelle preferenze. Nel Municipio 9 Fdi all'10,60% trainato da GIOVANNI DOLGETTA (137).