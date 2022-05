La brutta figura della Procura e dei politici su Attilio Fontana

di Fabio Massa



E adesso chi gli chiede scusa, ad Attilio Fontana? E chi ripaga noi contribuenti di tutti i soldi spesi? E la sua famiglia delle palate di fango che gli sono arrivate addosso? E i giornalisti che non si sono allineati al main stream del "vergogna governatore vergogna" di tutte le rampogne da parte dei colleghi? Ci avete preso per leghisti solo perché leggevamo le carte: avevamo ragione noi, ma siamo troppo pochi a poter gioire. E adesso che cosa manderà in onda Report? Un bel servizio su tutte le archiviazioni di Attilio Fontana?



E adesso, che cosa chiediamo a Luigi Furno, pm accusatore di Attilio Fontana? Che cosa chiediamo a Francesco Greco, che avallò l'intera operazione giudiziaria? Che cosa chiediamo alla Procura di Milano?



E adesso, che cosa pensa di dire il Movimento 5 Stelle, che cavalcò insieme al Partito Democratico una vicenda che a tutti, fin dal primo istante, sembrava assurda: come si fa a condannare un governatore perché avrebbe turbato un'asta quando non era in vigore il codice degli appalti, perché aveva regalato dei soldi, perché non aveva rubato un euro?



E adesso, che cosa potrà dire Matteo Salvini, il leader della Lega, che pensava che il processo sarebbe potuto essere un vulnus nella campagna elettorale di Attilio Fontana? Aspetta a ricandidarlo? E perché?



La verità è che tutte le inchieste sul Covid sono finite, e l'unica figura davvero pessima è quella della Procura di Milano, battuta su tutta la linea da tutti. Anche da quei gip che - ritenevano erroneamente - avrebbero mandato a processo un politico solo perché politico. Non è così, e anche ciò che era scontato, fortunatamente, adesso non lo è più.



