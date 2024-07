La clinica De Marchi di Milano più bella grazie alle grafiche donate da Roland DG

Spazi più belli e accoglienti alla clinica pediatrica De Marchi di Milano grazie alle nuove grafiche donate da Roland DG, leader mondiale nella produzione di stampe digitali che, in questo modo, punta a contribuire positivamente al percorso di cura rasserenando i piccoli pazienti e i loro genitori che, da oggi, sono accolti in un ambiente ancora più familiare e colorato.

Il progetto ha immaginato sei scenari, ciascuno caratterizzato da un animale distintivo rappresentativo del suo habitat naturale: balena (mare), giraffa (savana), elefante (giungla), volpe (foresta), orso polare (Polo Nord) e pinguino (Polo Sud). Sono poi stati scelti colori pastello, forme astratte e un linguaggio visivo coerente che garantisce un percorso continuo. E allora potrà capitare di trovarsi faccia a faccia con un orso polare, sotto la neve, in ascensore o simpatiche giraffe nelle salette d’attesa.

Giachetti e Stocco: "Un prezioso contributo per rendere più allegri gli spazi comuni"

“Il Policlinico – hanno commentato il presidente Marco Giachetti e il direttore generale, Matteo Stocco – ha accolto questa donazione con estremo favore, un prezioso contributo per rendere più allegri e a misura di bambino e delle loro famiglie alcuni spazi comuni di passaggio della Clinica Pediatrica De Marchi. La cura inizia anche dall’accoglienza e dal calore che un ambiente riesce a trasmettere. Il Policlinico di Milano in questi anni è impegnato in progetti di umanizzazione delle cure per rendere la permanenza in reparto sempre più gradevole, soprattutto quando si parla di piccoli pazienti. La collaborazione con Roland DG si inserisce perfettamente in questo percorso in cui il bambino e il suo benessere sono al centro delle azioni, anche di design ed estetiche, oltre che di salute, di questo ospedale”.

Per la realizzazione e l’installazione dei film adesivi si è optato per l’utilizzo di inchiostri e materiali certificati a basse emissioni chimiche, selezionati appositamente per contesti sensibili come scuole e ospedali, appunto. Anche per questo, la donazione è stata accolta con estremo favore.

L’ospitalità e il calore che un ambiente riesce a trasmettere contribuiscono al progetto di umanizzazione delle cure che vede il Policlinico di Milano impegnato da anni per rendere la permanenza in reparto sempre più gradevole, soprattutto quando si parla di giovanissimi pazienti.

Davis (Roland): "illuminare gli spazi e mostrare il potere trasformativo del colore"

“Quest’anno – ha detto Stephen Davis, direttore marketing di Roland DG EMEA – stiamo trasformando alcuni ambienti ospedalieri selezionati nelle principali città europee con le nuove grafiche colorate. Il nostro obiettivo è quello di illuminare gli spazi e dimostrare il potere trasformativo del colore. Siamo estremamente orgogliosi di collaborare con il Policlinico di Milano per il nostro secondo progetto di questo genere, a seguito della collaborazione con il Bristol Royal Hospital for Children nel Regno Unito”.