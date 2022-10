"Only Fans o la felicità", la confessione di Elisa Esposito

La confessione di Elisa Esposito: "Only Fans vi distrugge psicologicamente"

Elisa Esposito, la giovanissima prof del corsivo milanese, è da più di un anno su Only Fans, la piattaforma dove, dietro pagamento, i creator e le creator mostrano video e foto audaci. Ma sembra che per la Esposito l’esperienza su Of non sia solo occasione di guadagni.

Elisa Esposito: "“Non è facile fare Of come pensate"

"Oggi, in un video postato su TikTok, ha dato tre consigli alle aspiranti creator di Of che suonano come campanelli d’allarme. Esposito non pronuncia completamente il nome della piattaforma per “non incappare nel ban di TikTok”. “Non è facile fare Of come pensate"

Elisa Esposito: "Su Of risulterai sempre una poco di buono"

"Una volta che effettuerai l’iscrizione dovrai prendere in preventivo diverse cose. La prima è che molte persone non accetteranno la tua scelta. Poi devi essere pronta psicologicamente a numerosi insulti. E poi risulterai una poco di buono anche se sei una santa".

Elisa Esposito: "La scelta è vostra: o i soldi o la vera felicità"

E poi la confessione: “Ho Of da quasi un anno. E vi giuro che vi distrugge psicologicamente. E’ un lavoro di m****, se così possiamo chiamarlo. La scelta è vostra: o i soldi o la vera felicità”.