La distilleria Nonino protagonista a “La Vendemmia Via Montenapoleone"

Appuntamento con la famiglia Nonino e un brindisi speciale in occasione de “La Vendemmia Via Montenapoleone 2020” presso la HOGAN Boutique a Milano in via Montenapoleone. L’evento - giunto all’undicesima edizione e definito“the word’s finest wine & lifestyle experience” - vede Nonino, eletta “Miglior Distilleria del Mondo 2019 by Wine Enthusiast” e protagonista insieme ai Grandi Cru d’Italia ed offrirà a tutti i clienti HOGAN i brindisi con L’Aperitivo Nonino BotanicalDrink e con Amaro Nonino Quintessentia® in versione Cocktail, a dimostrazione di come un’azienda artigianale così radicata in una tradizione di purezza, può mantenere la sua identità sperimentando con i propri prodotti.

L’Aperitivo Nonino BotanicalDrink sta riscuotendo un grande successo negli States, dove è stato insignito con la medaglia d’oro alla sua prima competizione al World Spirit Competition di San Francisco; rielaborazione di un’antica ricetta dell’archivio storico di famiglia è realizzato in infusione con botaniche d’eccellenza quali fiori, frutta e radici e nobilitato con ÙE® Acquavite d’Uva Monovitigno® Fragolino, l’Acquavite creata dalla famiglia Nonino nel 1984. L’Aperitivo Nonino BotanicalDrink è una creazione 100% naturale ed è vegan friendly; ha un bouquet fresco fruttato e agrumato, leggermente amaricante. L’Amaro Nonino Quintessentia® è molto famoso in USA dove è stato pluripremiato e riconosciuto una delle migliori espressioni di Amaro nel mondo. Nel 2020 è entrato nella prestigiosa lista IBA (International Barman Association) nella categoria “New Classic” quale protagonista ed ispiratore dell’equal-part cocktail Paper Plane realizzato dal mitico Sam Ross. Con grande gioia, la Famiglia Nonino partecipa al successo dell’Evento “La Vendemmia Via Montenapoleone 2020” che celebra la bellezza e l’eccellenza del nostro Paese: mai come ora ci sentiamo orgogliosi di essere italiani.

Il 27 Gennaio 2020 a San Francisco i Nonino sono stati insigniti con il doppio riconoscimento “Spirit Brand/Distiller of the Year 2019” al Wine Enthusiast Star Award, il più importante e prestigioso premio che ogni anno Wine Enthusiast assegna a personaggi e aziende che hanno raggiunto risultati d'eccellenza nel mondo del beverage, distinguendosi per la visione innovativa e per la capacità di realizzarla. E’ la prima volta per una distilleria italiana e per la grappa in vent’anni di edizioni: la Nonino è stata proclamata vincitrice “... per la sua visione di ridisegnare un distillato tradizionale per l’era moderna…” e per il suo continuo impegno verso l’eccellenza e l’apertura ai mercati internazionali come espressione del Best of Made in italy”.

La consacrazione di una sfida iniziata il 1 Dicembre 1973: cambiare qualità e immagine a un prodotto ritenuto "povero" per secoli. Il successo di questa sfida è già stato testimoniato da Wine Spectator, che nel dicembre 2000 scelse la Grappa Cru Monovitigno® Picolit come primo Distillato del Mondo, dal “Saturday’s profile” del The New York Times nel 2003 e nel gennaio 2017 dalla London School of Economics Business Review, con la pubblicazione “How to turn a product from Cinderella into a queen of the market”, come trasformare un prodotto da Cenerentola a regina del mercato. Allora la prestigiosa rivista scrisse: “Giannola e la sua famiglia, grazie alla loro Grappa di Picolit, hanno creato una testa di ponte nella costosa categoria di alto status occupata dai distillati stranieri; altri produttori seguirono e, col tempo, si ribaltò tutto il significato della grappa nella società italiana. La grappa divenne ‘lo spirito nazionale’, a pari livello di whisky e cognac.”