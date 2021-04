La DoubleJ apre il suo primo store monomarca in via Sant'Andrea a Milano

La DoubleJ apre il suo store monomarca in via Sant'Andrea a Milano

La DoubleJ per il suo primo store monomarca sceglie il Quadrilatero della moda a Milano. Il brand fondato nel 2015 dalla fashion editor californiana JJ Martin prenderà il posto di Stuart Weitzman, brand di calzature, in via Sant’Andrea. Lo store consta di circa 270mq ed è stato progettato dall'archistar Zaha Hadid.

Nata a Los Angeles ma residente a Milano, JJ Martin ha collaborato per importanti testate di moda e la sua passione per il vintage, l'ha portata al successo. Inizialmente specializzato in gioielli e accessori vintage, oggi La DoubleJ è un brand a tutto tondo che include proposte che spaziano dall'abbigliamento all'arredo di design, sempre contraddistinto da stampe vivaci e retrò.