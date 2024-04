Guidesi: "La Lombardia che lavora è motore d'Europa"

La Lombardia si conferma la casa delle imprese, ecosistema perfetto in cui poter trasformare un’idea imprenditoriale in realtà. Una consapevolezza per Regione Lombardia, che contribuisce allo sviluppo di nuove imprese, offrendo un’opportunità concreta a tutti coloro che decidono coraggiosamente di affrontare una sfida professionale. Una precisa scelta culturale: “supportare le nuove attività fin dalla delicata fase di avvio, l’autoimprenditorialità e il lavoro autonomo significa dare linfa al sistema economico lombardo e creare le condizioni per favorire l’occupazione, la crescita e l’innovazione. Così facendo si sostiene anche il lavoro essendo le aziende l’unico generatore di lavoro”. Sono parole spesso richiamate dall’Assessore Regionale alle Imprese Guido Guidesi, diventato ormai punto di riferimento del sistema economico e produttivo lombardo.

Guidesi: "La Lombardia che lavora è motore d'Europa"

A tre anni dal lancio del nuovo strumento, i numeri confermano il successo della strategia. Grazie ad un investimento regionale di oltre 15 milioni di euro che ha generato investimenti privati pari a circa 36 milioni di euro, sono nate 2.180 nuove attività, tra imprese e lavoratori autonomi, di cui il 36% sul totale sono imprese femminili, il 30% sono imprese avviate da giovani under 35 e il 23% sono over50, rappresentando quindi una nuova occasione di autoimpiego. Questa è la ricetta lombarda su come sostenere concretamente il lavoro.