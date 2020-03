La Lombardia chiede il blocco totale. Conte ferma tutta l'Italia

“E’ importante essere consapevoli che abbiamo cominciato a cambiare le nostre abitudini ma l’effetto lo vedremo tra un paio di settimane. Nessuno deve pensare che lo vedremo domani, servono un paio di settimane per un riscontro effettivo”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte aderisce alle richieste di Regione Lombardia e le estende a tutta Italia. Solo pochi giorni fa vi ho chiesto di rispettare misure che rappresentavano un primo passo, che ero consapevole non sarebbe stato l'ultimo. Ora, questo e' il momento di compiere un passo in piu'. L'Italia rimarra' sempre una zona unica. Ma ora disponiamo anche la chiusura di tutte le attivita' commerciali di vendita al dettaglio a eccezione dei negozi di beni di prima necessita', delle farmacie e delle parafarmacie. Chiudiamo negozi, bar, pub, ristoranti. Chiudono parrucchieri, centri estetici e servizi di mensa. Per le attivita' produttive va incentivato il piu' possibile il lavoro agile, incentivate le ferie e i permessi. Le fabbriche potranno continuare a svolgere attivita' produttive a condizione che assumano protocolli di sicurezza che evitino il contagio. Resta garantito lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali, tra cui i trasporti".