La Lombardia conquista la scena turistica internazionale. Mazzali: "La 'Dolce Vita' nei nostri laghi"

La Lombardia sta vivendo un momento di gloria nel panorama turistico globale, attirando l'attenzione delle più prestigiose testate internazionali. Media come il New York Times, la CNN, il Times e Le Figaro hanno celebrato la regione, con un focus particolare sui suoi incantevoli laghi, come il Lago di Como, Garda, Maggiore e Iseo. L'assessore regionale al Turismo, Barbara Mazzali, ha dichiarato con orgoglio che questa estate la "Dolce Vita" si vive proprio in Lombardia, sottolineando come i laghi lombardi stiano diventando il centro dell'attenzione mediatica mondiale.

Un riconoscimento globale per le bellezze lombarde

Non solo i grandi laghi, ma anche le aree meno conosciute della Lombardia stanno guadagnando spazio sui media esteri. Il New York Times ha messo in luce le montagne e i piccoli borghi del Lecchese, mentre la CNN ha definito Montisola sul Lago d'Iseo un vero "paradiso per gli amanti della natura". Anche la stampa spagnola e britannica ha apprezzato le eccellenze enogastronomiche e culturali della regione. Con un aumento del 11,5% nei pernottamenti nei primi sei mesi del 2024, l'assessore Mazzali si dichiara ottimista sul futuro, soprattutto in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, che offriranno un'opportunità unica per consolidare la Lombardia come destinazione turistica di punta a livello globale