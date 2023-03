La marcia alcolica per l'addio al nubilato che fa tremare la Bergamasca

Una idea goliardica sfuggita di mano sui social e che ora sta addirittura creando qualche preoccupazione per l'ordine pubblico. L'epicentro è Almenno San Bartolomeo, piccolo comune della Bergamasca dal quale il 25 marzo dovrebbe prendere il via il "Miglio dorato" sino a Brembate Sopra. Di cosa stiamo parlando? Come racconta il Corriere, è l'evento organizzato dalla 24enne Giulia Invernizzi per celebrare l'addio al celibato-nubilato in vista del matrimonio con il suo Mauro fissato per il 30 marzo. Non una tradizionale serata o un weekend all'estero, ma un vero e proprio tour de force facendo tappa in tutti e tredici i bar lungo il percorso, con obbligo di consumazione alcolica.

Marcia alcolica, un idea riservata agli amici divenuta virale sui social

Gli inviti sono partiti in una chat di amici. Poi qualcuno ha fatto circolare il volantino sui social. E lì la situazione è degenerata, con tantissime persone che hanno risposto entusiaste all'invito (peraltro non rivolto a loro). Ed ora si teme che in tanti, troppi, si presentino ai nastri di partenza della "marcia alcolista". Il sindaco di Almenno San Bartolomeo è già stato allertato, con richieste di far sospendere l'iniziativa. E la stessa Giulia, che poco può fare ora per fermare l'ondata virale, racconta al Corriere: "Sto ricevendo telefonate da parte di un sacco di gente che pure vorrebbe partecipare alla corsa e mi chiede come fare per iscriversi. Per non parlare poi, di alcune associazioni che si sono scagliate contro. Insomma, una cosa allucinante, una situazione nella quale non avrei mai pensato di finire e che non riesco a spiegarmi. Non riusciamo a risalire al post originario da cui è partito tutto ‘sto cinema".