La milanese Costanza Bellini campionessa italiana di ginnastica ritmica

La giovane milanese Costanza Bellini, in forza all’Asd Ginnastica Riccione, si è laureata campionessa italiana di ginnastica ritmica Silver LB, ai campionati italiani svoltisi a Rimini lo scorso weekend. La giovanissima ginnasta è andata a segno sia nel corpo libero che nel cerchio, per un tris di vittorie che la lanciano tra le atlete di maggior interesse nazionale. Nella sua categoria hanno gareggiato oltre 80 atlete finaliste provenienti dalle varie regioni italiane.

Nonostante il periodo difficile che stiamo attraversando la giovane atleta con grande carattere e passione non si è mai scoraggiata ed è riuscita comunque ad allenarsi in maniera costante e proficua. “Ringrazio in modo particolare – commenta la campionessa - Valentina Tamagnini responsabile tecnica della sezione ritmica, la coreografa Tiziana Morini e la mia allenatrice Linda Pigozzi e il Presidente Francesco Poesio, senza i quali non avrei potuto raggiungere questo traguardo”.