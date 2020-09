La milanese Sabrina Peron attraversa la Manica a nuoto

"Attraversare La Manica a nuoto, in solitaria è un'esperienza eccezionale che non può passare inosservata, soprattutto se a compierla è stata una nostra concittadina. Brava Sabrina Peron e in bocca al lupo per la prossima emozionante sfida". Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, in un tweet ha voluto celebrare l'impresa compiuta da Peron, 54 anni, prima donna ad aver attraversato la Manica a nuoto con il tempo di 14 ore e 46 minuti. "Grazie mille signor sindaco", è stata la risposta della nuotatrice al cinguettio del primo cittadino milanese.