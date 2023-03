La moda ungherese sbarca a Milano

Nel dicembre del 2021 l’Hungarian Fashion & Design Agency e la Camera Nazionale della Moda Italiana hanno esteso per altri tre anni lo storico accordo comunemente siglato nel 2018, confermando di fatto la volontà comune di portarlo allo step successivo.

La collaborazione tra le due principali associazioni di settore nasce con l’intento di dare visibilità e rilievo globale ai designer ungheresi che mostrano di avere lo standing necessario per debuttare su uno stage internazionale come quello milanese, che si conferma di primaria importanza nell’ambito dei calendari della moda.

Quest’anno grazie al progetto Budapest Select, un gruppo di sette brand, ha esordito a Milano Moda Donna: UNREAL INDUSTRIES, PINETIME CLOTHING e ZSIGMOND hanno presentato le loro collezioni il 21 febbraio, al Fashion HUB, mentre gli quattro designer –ABODI, CUKOVY, KATA SZEGEDI and THEFOUR – hanno sfilato il 23 febbraio 2023 alla scuola militare Teulié

Ecco i 7 brands:

PINETIME CLOTHING

Pinetime Clothing è un upcoming brand di streetwear tecnico fondato nel 2010 a Budapest da un gruppo di surfisti e snowboarder. Lo storytelling ruota attorno all'amore per la natura e per lo sport con il goal finale di lanciare un marchio ponte tra streetwear e classic outwear, che punti innanzitutto su capispalla e pezzi evergreen pensati per andare oltre le tendenze del momento.

https://pinetimeclothing.com

ZSIGMOND

Dora Zsigmond è la head designer di Cukovy, un marchio di capispalla dall’appeal fortemente contemporaneo. Dopo la laurea in fashion design ha lavorato anche come costumista e scenografa per il film The Huntsman:

Winter's War. La designer ha fondato il brand maschile omonimo, ZSIGMOND DORA, nel 2014. Cresciuta in una zona rurale dell’Ungheria, Dora Zsigmond trae ispirazione per le sue collezioni dai paesaggi della sua infanzia.https://zsigmonddoramenswear.com

UNREAL INDUSTRIES

Unreal Industries è un premium streetwear brand che propone contenuti out of the box. La visione del brand punta alla creazione di una community e di un marchio globale che esprima l'ideologia. Piegare le regole delle convenzioni attraverso una visione unica e caleidoscopica è la mission del talentuoso designer team di [UNREAL].

https://unrealindustries.com

ABODI

ABODI è il principale marchio di fascia alta Made in Transivania, terra natale della designer Dora Abodi che nella sua personale visione contrappone dei riferimenti postmoderni alle magiche narrazioni mitologiche locali. La Transilvania è nota per la sua ricca storia, un meltingpot culturale che è alla base del folklore locale e ha dato vita a creature fantastiche. ABODI per le sue collezioni si ispira principalmente alla figura del TWIN UNISUS, assoluto protagonista della mitologia transilvana, che ritorna in ogni collezione narrata come se fosse un nuovo capitolo di un racconto più ampio.

https://abodi.it/startpage

CUKOVY

CUKOVY realizza morbide armature per guerrieri urbani. Capispalla funzionali ma contemporaneamente perfettamente in linea con gli ultimi trend, ricchi di dettagli intercambiabili e playful. Imbottiti di alta qualità in piuma d’oca. Ogni giacca è realizzata interamente in Ungheria con il fine di sostenere le comunità artigianali locali.

https://cukovy.com

KATA SZEGEDI

Il brand con HQ in Budapest è pensato per conquistare con il suo design innovativo un target fashion oriented, creativo, curioso e orgoglioso della propria immagine costruita con estrema attenzione.

L'amore per i contrasti si riflette in ogni singolo pezzo. Le principali fonti ispirazionali sono l'arte e le sottoculture giovanili urbane mixate con dettagli sartoriali e tessuti customizzati.

https://kataszegedi.com

THEFOUR

THEFOUR è l'acronimo di Thoughtful + Effortless + Outspoken + Rebel. I designer del marchio, Anett Gálvölgyi e Marton Miovác, hanno diversi background ma sono uniti da una comune visione multiculturale. La loro creazione, riflettono una visione della contemporaneità a tratti straniante, attraverso un design di impatto, linee essenziali e pezzi versatili oltre che sofisticati.

https://thefour.hu