La Naturalis Historia prende vita al Museo del liceo Volta di Como

La Naturalis Historia di Plinio il Vecchio, prima “enciclopedia” della Storia, prende vita nel Museo di Storia Naturale del Liceo Volta di Como. E' il nuovo progetto della associazione "Ex alunni del liceo Volta", che gli stessi esponenti spiegano con una nota dei portavoce Cristiana Corti e Massimiliano Mondelli:

Questo drammatico anno di pandemia ha visto comprensibilmente silenti quasi tutte le consuete iniziative culturali delle molte associazioni del nostro territorio. In tale periodo, l’Associazione Ex Alunni del Liceo A. Volta si è impegnata con entusiasmo e convinzione al fianco di straordinari professori in un progetto dall’ampio respiro: il restauro e la valorizzazione della collezione naturalistica di più di 10.000 reperti conservata al Liceo Classico e Scientifico Alessandro Volta (in Lombardia la raccolta liceale costituisce un patrimonio secondo solo a quello custodito al Museo di Storia Naturale di Milano). L’Associazione Ex Alunni ha colto con grande entusiasmo questa sfida, sostenendo il Liceo per la parte normativa, relazionale e, per quanto possibile, finanziaria.

I reperti liceali spaziano dalla botanica ai fossili, da rari minerali a insoliti scheletri preistorici fino a una molteplice raccolta di variopinti volatili e magnifici mammiferi tassidermizzati. Come Associazione, abbiamo subito pensato allo stretto legame ideale che unisce la vasta collezione voltiana con la Naturalis Historia del nostro Plinio il Vecchio: la valorizzazione della prima sarà un tassello importante delle celebrazioni per il bimillenario dalla nascita del secondo, così come l’influenza del grande naturalista è alla base della cultura che ha portato alla raccolta dei reperti che costituiscono il Museo del Liceo.

La Naturalis Historia comprende quasi tutte le branche del sapere ai tempi di Plinio: nella realizzazione del Museo di Storia Naturale al Liceo Volta, sarebbe assai stimolante riportare accanto ai vari reperti in esposizione anche puntuali descrizioni tratte dalla Naturalis Historia, così come era stato brillantemente pensato dal Prof. Lanfredo Castelletti nell’ormai dimenticato Orto Botanico Romano del Museo Civico e come avviene oggi nel nuovo e bell’Orto di Plinio a Villa del Grumello.

L’obiettivo di far vivere il Museo di Storia Naturale di Como di proprietà del Liceo Volta richiede impegno, abnegazione e, naturalmente, una raccolta fondi in grado di onorare questo rilevantissimo regalo che il Liceo offre alla Città. E la Città, ne siamo certi, risponderà con la consueta concreta partecipazione. Per noi, per i nostri figli, per i nostri nipoti e per tutti i visitatori di oggi e di domani.

Per sostenere il progetto anche con un piccolo contributo, è sufficiente andare sul sito web della Fondazione Comasca e seguire le indicazioni ivi riportate https://dona.fondazione-comasca.it/campaigns/museovolta/