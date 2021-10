La PadelArtisti scende in campo a Milano



Si è conclusa ieri la quarta tappa del Primo Trofeo Bindi, giocato dalla PadelArtisti, squadra di personaggi noti al grande pubblico appassionati di padel, sport che da qualche anno è diventato sempre più famoso anche nel nostro Paese. Dopo quella di Roma, vinta dall’attore Andrea Preti e dalla fidanzata, la tennista Susanna Giovanardi, è stata la volta di Milano, dove il torno è stato ospitato dal Padel Club Bovisa, in via Candiani 26 a Milano.

Continua anche il messaggio importante che la PadelArtisti, nata da un’idea di Simone Barazzotto, da 21 anni al timone della BasketArtisti, che quest’anno ha deciso di replicare i suoi impegni con questa nuova formazione che sta riscuotendo un grande successo, in favore della piccola Micol, bimba toscana di 4 anni affetta da una rarissima malattia genetica (malformazione del gene WWOX). La finalissima del torneo è in programma dal 28 al 31 ottobre al Mangia’s Resort Torre del Barone di Sciacca (Agrigento).

Questo nuovo giro di set del torneo ha visto sul campo diversi artisti e sportivi: Antonio Cabrini, Beppe Bergomi, Daniele Battaglia, Dj Ringo, Emiliano Ragno, Genny Di Napoli, Gianguido Baldi, Gilles Rocca, Giorgio Borghetti, Roberto Ciufoli, Stefano Meloccaro, Mino Taveri, Jonis Bascir, Maurizio Ganz, Gian Enrico Gilardi, Mara Santangelo, Marco Cattaneo, Matteo Nicoletta, Bibi Velluzzi, Paolo Beretta, Pippo Palmieri, Riccardo Trevisani e Simone Colombari.