La Passione vivente: sacra rappresentazione a Rozzano

La Passione vivente: sacra rappresentazione a Milano

"La Passione vivente": in occasione della Domenica delle Palme del 2 aprile la pastorale giovanile della comunità discepoli di Emmaus di Rozzano, nel Milanese, ha organizzato per la prima volta la sacra rappresentazione della passione e morte di Gesù Cristo. L'evento è stato sostenuto dalla diaconia della Comunità pastorale ed in particolare dal parroco don Roberto Soffientini. Fondamentale nell'ideazione e progettazione dell'evento il contributo di don Luigi Scarlino, responsabile del Pastorale giovanile. L'auspicio dei fedeli è che la sacra rappresentazione possa nel tempo divenire una tradizione cittadina da tramandare nel tempo.

Il ritrovo è alle 18 all'oratorio Sant'Ambrogio di via XXV Aprile con le prime fasi che ripercorrono l'ultima cena, la preghiera nell'orto degli ulivi, l'arresto, il processo, la flagellazione. Quindi la partenza verso l'oratorio Sant'Angelo attraversando le vie di Rozzano. All'oratorio Sant'Angelo saranno rappresentate crocifissione e morte di Gesù. Quindi, nella chiesa, l'alba della resurrezione.