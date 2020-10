La "pazza idea": Berlusconi candidato sindaco a Milano

L'idea è definita "pazza" tra gli stessi addetti ai lavori che ne stanno subendo la suggestione in questi giorni: Silvio Berlusconi candidato sindaco di Milano nel 2021. Lo stesso ex premier, oggi 84enne, sarebbe lusingato di una voce che pare non stia facendo nulla per mettere a tacere. Certo ci si muove ai confini della fantapolitica, ma lo scenario sarebbe di quelli che accendono la fantasia e gli entusiasmi, con la sfida tra il leader di Forza Italia e - se accetterà di correre per un secondo mandato - il sindaco di centrosinistra Beppe Sala. Del resto è proprio a Milano che Berlusconi ha fondato la propria fortuna, città nella quale è cresciuto e che ama. Secondo quanto riporta oggi il Messaggero, l'idea di chi accarezza questa suggestione è di affidare a Berlusconi un ruolo da "padre nobile", da decisore delle grandi strategie di Milano. Insomma un city manager sul modello di Brugnaro a Venezia e Bucci a Genova, affiancato da una squadra di assessori per lo più composta da imprenditori o da eccellenze che hanno ben figurato nelle loro professioni che poi avrebbe il compito di essere operativi in prima linea sul campo. Con Silvio come allenatore.