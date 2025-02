La politica afona di Milano

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.15 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

La politica a Milano è completamente afona. Sia a destra che a sinistra. Sì, qualcuno ci prova, sporadicamente, a battere un colpo. Ma mancano le persone ancor prima delle idee, e forse le due cose vanno a braccetto. Ricordo i primi anni di mestiere da giornalista: consigli comunali non pieni come stadi con Vasco che canta, ma sicuramente popolati almeno da quella decina di persone interessate, oltre a tutta la popolazione della politica cittadina. E non parlo di Milano, dove comunque capitava di avere un pubblico un po' più folto, ma di paesi dell'hinterland con la nebbia per tre mesi l'anno, la gente col giaccone nell'aula consiliare e un appeal decisamente scarso. A Milano, fino a un paio di lustri fa, c'era fermento. Feste di partito, iniziative politiche, bicchierate, gazebi.

Il dibattito a Milano? E' pari a zero...

Ora, un po' complici i social, un po' i politici che non capendo niente dei social pensano che basti quello per avere i voti (rivelazione: non è così), il dibattito a Milano è pari a zero. Anche su qualcosa che riguarda molto la città, che sia pop come l'introduzione del divieto di fumo, o che sia biz come il SalvaMilano, la cosa che colpisce di più è il silenzio. I giornali che dedicavano paginate alla politica locale, ormai si occupano un po' di cronaca nera, ma neppure troppo, e molto di costume. Funziona così, purtroppo, salvo quando c'è uno scandalo giudiziario. Allora per qualche giorno la vittima mediatica di turno va sulla graticola, si brucia ben bene, e poi si torna a tacere con la gente più confusa e priva di idee di prima. Non è un bel momento.

PS. Su Affaritaliani.it continuiamo pervicacemente a pensare che la politica, anche quella locale, sia importante. Per questo, pur avendo una idea chiara, diamo voce a tutti. Ma proprio tutti. Il dibattito sì, per favore, il dibattito sì!