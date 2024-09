La politica lombarda piange la scomparsa di De Bernardi Martignoni

Lutto nella politica lombarda per la scomparsa di Giuseppe De Bernardi Martignoni, consigliere regionale di Fratelli d'Italia e in precedenza presidente del consiglio comunale di Gallarate, scomparso a 64 anni per un male incurabile. "Siamo addolorati per la sua scomparsa. Era un politico appassionato e competente che lavorava con il massimo impegno per il suo territorio e per la sua gente", ha dichiarato Fabrizio Cecchetti, coordinatore regionale della Lega Lombarda. Da Forza Italia è intervenuto Alessandro Sorte, deputato e segretario regionale della Lombardia: che definisce De Bernardi Martignoni "un amministratore competente e capace, un politico appassionato e corretto". "Oggi è salito in cielo una splendida e onesta persona, un amico con il quale ho collaborato in molteplici occasioni", chiosa da parte sua il deputato Fdi Riccardo De Corato.