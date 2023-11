La politica sclerotizzata sulla sicurezza. Il commento

Sclerotizzare vuol dire rendere rigido, e dunque perdere di funzionalità, rendere incapaci di adattarsi alle situazioni. Fisiologicamente è una cosa assai brutta, porta conseguenze importanti alla salute. Il dibattito cittadino sulla sicurezza è sclerotizzato da anni. Con il risultato che tutto finisce in un teatrino senza possibile risoluzione dei problemi. La destra dice che la sinistra vuole rendere la città insicura quando la città è insicura di per sé, lo sono tutte le città al mondo della dimensione di Milano (anche quelle americane che hanno la polizia come prima voce di bilancio). La sinistra - e il sindaco - dicono che è una campagna mediatica della destra, rispondendo colpo su colpo alle accuse di influencer (influencer, capito? Ormai la politica la fanno loro) e giornalisti al rimorchio degli influencer. In effetti, nulla che cambi gli equilibri.

Leviamo la polemica, leviamo il fastidio degli uni contro gli altri, e resta che il sindaco è al secondo mandato con una maggioranza che se non fosse per la sinistra radicale sarebbe più che solida, e il centrodestra non ha né un percorso né un candidato per il prossimo futuro, ma è anche vero che è prestissimo. La verità è che è tutta una melina a centrocampo che durerà almeno per tre anni. Noia. Fin qui, la politica con le sue regole peraltro irrilevanti nel dibattito cittadino.

Il triste teatrino della politica milanese sulla Polizia locale

Dopodiché se ciascuno facesse la sua parte, e discutesse di quel che si deve discutere, sarebbe anche meglio. Il centrodestra potrebbe proporre mozioni in parlamento per mandare più Polizia di Stato e carabinieri a Milano. E' un fatto. Si può fare, non si capisce perché non si fa. Il centrosinistra però, oltre ad assumere gli agenti di polizia locale, dovrebbe ingaggiare uno scontro duro con il loro sindacato per mandarli in mezzo alla strada.

Qualcosa si è scritto, sul Giorno, su un progetto che prevede turni in più per gli assunti nel triennio 2019-2021 (2 serali e 2 notturni annui), per gli assunti 2022 e 2023 (6 serali e 5 notturni) e per gli assunti dal 2024 in avanti (7 serali e 6 notturni). I sindacati che cosa fanno? Si dicono pronti allo sciopero. E la destra che cosa fa? Difende i sindacati della polizia locale. Incredibile: io trasecolo. Trasecolo perché da un lato il Comune deve obbligare i nuovi ad andare in strada (cosa che dovrebbe essere scontata, non un obbligo) e trasecolo perché evidentemente chi è stato assunto prima non lo fa. E perché chi è stato assunto prima non lo fa? Che stanno a fare le migliaia di vigili assunti negli ultimi 20 anni? Il sindaco dovrebbe dirci questo, anche a costo di qualche tensione con il corpo dei vigili. Perché l'unica cosa della sicurezza che controlla direttamente lui sono proprio gli agenti di polizia locale. E la destra ci dovrebbe dire perché difende i vigili che non vogliono andare in strada salvo poi chiedere che i vigili vadano in strada. Riassumendo formato social: dimmi che sei la solita politica senza dirmelo.