La Polizia controlla un campo rom. Trovati 30 allacciamenti abusivi

Un servizio di controllo della Polizia di Stato è avvenuto questa mattina, all'interno del campo nomadi in via Monte Bisbino, più volte al centro delle cronache. Gli agenti, dopo essere entrati nell'insediamento, hanno identificato e censito un'ottantina di persone fra uomini, donne e bambini di etnia rom.

I tecnici di Unareti hanno anche provveduto a staccare una trentina di allacciamenti abusivi alla rete elettrica. Il campo da anni è segnalato per la presenza occasionale di ricercati, persone con precedenti, borseggiatori dediti ai furti sui mezzi pubblici, anche in transito a Milano, e per la presenza di refurtiva dentro e nelle vicinanze del campo.