La portineria più instagrammabile? E' in corso Sempione a Milano

La portineria più instagrammata di Milano è quella del palazzo "Lama bianca"

Grazie al rosa e al blu che caratterizzano l'ingresso del Palazzo Ina in corso Sempione 33, la partineria dell'edificio è ormai uno dei posti più "instagrammati" di Milano. Il palazzo chiamato "Lama bianca" ed è stato disegnato dall'architetto Piero Bottoni.

La popolarità della portineria bicolore perfetta per i social è inziata nel marzo 2017, quando l'editore tedesco Taschen ha pubblicato un libro dal titolo "Entryways of Milan". Il volume raccoglie 140 ingressi di Milano disegnati dai più famosi architetti del Novecento. Parte così una campagna social oltre 3mila post con l'hashtag #entrywaysofmilan. La più fotografata tra queste è proprio la portineria del palazzo di Bottoni in corso Sempione. Edificio di 18 piani, costruito tra 1953 e il 1958.

L'ingresso - ricorda MilanoToday - si compone di un atrio con pilastri rivestiti di cemento e ghiaia sottile, sovrastato da un soffitto a stucco veneziano rosa mentre il pavimento è in palladiana di marmo di Carrara. Le pareti, invece, sono ricoperte da tessere rosa cipria e blu cobalto disposte in modo da creare campi geometrici.