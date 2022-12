La "prima" e la campagna elettorale: Fontana a teatro, Majorino a Mantova

Anche la campagna elettorale per le regionali in Lombardia va in scena alla Scala, o quasi. Attilio Fontana, candidato alla riconferma per il centrodestra, sarà questa sera per l'inaugurazione in qualità di presidente della Regione a fare gli onori di casa con il sindaco Giuseppe Sala al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e alla premier Giorgia Meloni.

Moratti seguirà la prima da San Vittore con il ministro Nordio

Quando era sindaco per cinque anni anche Letizia Moratti ha assistito all'inaugurazione della stagione lirica del teatro da quel palco, una volta, nel 2006, con accanto la cancelliera tedesca Angela Merkel e l'allora presidente del Consiglio Romano Prodi. Quest'anno invece, da candidata alle regionali per la lista a suo nome e il Terzo Polo, ha deciso di seguire la prima di Boris Godunov da San Vittore, uno dei 35 luoghi della città in cui viene trasmessa in diretta nell'iniziativa della Prima diffusa, insieme a Lina Sotis e al ministro della Giustizia Carlo Nordio.

Il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte ha invece annunciato che vedrà Boris Godunov dall'Opera Cardinal Ferrari, che si prende cura dal 1921 di persone in difficoltà assicurando loro assistenza, cibo, pasti caldi e abiti. Non vedrà l'opera di Musorgksji invece il candidato del centrosinistra alle regionali Pierfrancesco Majorino, impegnato a Mantova per la campagna elettorale