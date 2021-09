La principessa Mary di Danimarca a Milano per il Supersalone

La principessa Mary di Danimarca, moglie di Frederik il principe ereditario, ha visitato il Fuorisalone di Milano. Il sindaco, Giuseppe Sala, l'ha accompagnarla al Museo della Scienza e della tecnica dove ci sono gli espositori danesi. Per l'occasione il primo cittadino ha postato su Instagram un'immagine assieme alla principessa accompagnata da un saluto: "Welcome Your Royal Highness. Benvenuta Sua Altezza reale. La Principessa Mary di Danimarca è in visita a Milano".