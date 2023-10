La Procura di Milano ritira istanza di fallimento di Visibilia Concessionaria

La Procura di Milano ritira l'istanza di fallimento di Visibilia Concessionaria

La Procura di Milano ha ritirato l'istanza di liquidazione per la società Visibilia Concessionaria, in occasione dell'udienza di questa mattina davanti al giudice fallimentare Sergio Rossetti. La decisione del procuratore aggiunto di Milano Laura Pedio e della pm Maria Gravina è stata presa perché sarebbero venuti a mancarne i presupposti (alla luce dell'azzeramento dell'indebitamento della società). Rimane in piedi, quindi, solo la richiesta di fallimento per Visibilia Srl in liquidazione, mentre prosegue la procedura volontaria, avviata con la Camera di commercio di Milano, con l'obiettivo di superare le difficoltà della Visibilia Concessionaria tramite composizione negoziata.