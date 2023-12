La Procura di Milano vuole vietare a Ups di fare pubblicità per un anno

La Procura di Milano ha chiesto la misura interdittiva del divieto di pubblicizzare, per un anno servizi, e beni per Ups Italia, al centro di una nuova indagine per una frode sull'Iva di oltre 86 milioni di euro, oggi sequestrati dalla Gdf. Co me riferisce Ansa, nell'indagine, coordinata dal pm Paolo Storari, sono indagati i 3 amministratori legali della società italiana del gruppo, che si sono succeduti dal 2017 al 2022. La frode, secondo la ricostruzione, sarebbe avvenuta facendo figurare contratti di appalto di manodopera con società esterne, consorzi o coop, quando in realtà si sarebbe trattato di somministrazione di manodopera. Iscriviti alla newsletter