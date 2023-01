La Scala arriva in streaming, nasce la web-tv

La Scala diventa anche un 'Netflix' dell'opera e non solo, ovvero una piattaforma streaming dove si potranno vedere gli spettacoli del teatro milanese. Già ora è possibile iscriversi a LaScala.tv, mentre i primi contenuti saranno caricati dal 9 febbraio. Il primo spettacolo in diretta sarà invece "I vespri siciliani", che debutterà a San Valentino, in un nuovo allestimento con la regia di Hugo de Ana, la direzione di Fabio Luisi e il soprano Marina Rebeka come protagonista.