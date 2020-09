La Scala si aggiudica il Premio "Professionista Digitale" del Politecnico

L’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale della School of Management del Politecnico di Milano ha assegnato a La Scala Società tra Avvocati il Premio “Professionista Digitale 2019/20” per la categoria Studi Legali durante un convegno che si è tenuto venerdì 25 settembre presso l’Aula Magna del Politecnico di Milano Bovisa. Il premio è stato assegnato a La Scala per un progetto specifico di Business Intelligence che permette di misurare le performance dello Studio e interpretare i dati in modo più approfondito. L’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale della School of Management del Politecnico di Milano ha riconosciuto l’approccio strategico all’innovazione, la rilevanza attribuita al valore del dato e la capacità di personalizzare uno strumento informatico secondo le esigenze dello Studio. Christian Faggella, managing partner di La Scala, ha commentato: “E’ un riconoscimento che ci fa particolarmente piacere, sia per il processo di valutazione condotto nel corso di un anno di incontri, sia per l’autorevolezza dell’ente che ce lo attribuisce. I temi dell’innovazione, soprattutto nei processi e nell’approccio al mercato, costituiscono uno dei motori principali del nostro Gruppo”. Il convegno è stato un’occasione di confronto tra addetti ai lavori e esperti sugli scenari evolutivi dei modelli organizzativi e di business degli studi di avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro, oltre che di commento dei risultati delle ricerche nazionali e internazionali condotte dall’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale.

La Scala offre ai propri clienti, da oltre venticinque anni, una gamma completa e integrata di servizi legali. Tra i primi studi legali nel contenzioso bancario e fallimentare, è oggi leader riconosciuto nei servizi di recupero crediti giudiziale. E’ inoltre attivo nei servizi professionali dedicati alle imprese, nonché nel diritto civile e di famiglia. Dopo la sede principale di Milano, nel corso degli anni sono state aperte le altre sedi di Roma, Torino, Bologna, Vicenza, Padova, Ancona e una seconda sede a Milano. Oggi La Scala comprende circa 200 professionisti e uno staff di oltre 100 persone, e assiste stabilmente tutti i principali gruppi bancari italiani, numerose imprese industriali e commerciali, importanti istituzioni finanziarie. All’inizio del 2018 La Scala si è trasformato in Società tra Avvocati per azioni. Nell’estate del 2018, La Scala è stata la prima Società tra Avvocati a siglare un’alleanza strategica con un partner industriale per la creazione di La Scala Cerved Società tra Avvocati. All’inizio del 2020, con Nctm Studio Legale e Unicredit ha costituito UniQLegal, primo studio legale partecipato da una Banca e da un altro primario studio legale. Dal 2000 pubblica IUSLETTER che, nata come rivista bimestrale, nel 2012 è diventata un vero e proprio portale web di informazione giuridica, quotidianamente aggiornato.