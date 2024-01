La sede della Planet Farm di Cavenago a fuoco

Un vasto incendio e' divampato alla Planet Farm, la piu' grande azienda agricola verticale d'Europa, i cui capannoni si trovano a Cavenago, nel Monzese, a ridosso dell'autostrada A4 Milano-Bergamo. Sul posto per domare le fiamme sono al lavoro dalle 6.30 i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza a cui si sono aggiunti i colleghi di Milano. Il sindaco insieme alle forze dell'ordine e' nell'area intorno al capannone per seguire gli sviluppi e verifiche Arpa per l'estesa nube di fumo nero provocata dal rogo. Non si registrano feriti.