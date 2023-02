La sfida di Mastroberardino a Lecco per Regione Lombardia

Trentasette anni, per tutti “Mastro”, Fabio Pio Mastroberardino è un architetto specializzato in restauro, ma anche esperto di formazione.

“Seguo con passione la politica da quando ero adolescente – racconta ad Affaritaliani.it Milano il candidato -. Questa passione mi ha portato ad impegnarmi sin dai tempi del liceo, prima con la Consulta Provinciale studentesca e successivamente all’Università come Senatore accademico del Politecnico di Milano. Ho ricoperto vari ruoli come dirigente in Alleanza Nazionale ed in Fratelli d'Italia, dove, prima di questa pausa elettorale, sono stato Coordinatore Provinciale di FDI Lecco”.

Mastroberardino: "La mia candidatura naturale prosecuzione del lavoro svolto in Provincia di Lecco"

“Ritengo quindi – continua Mastroberardino - la mia candidatura alle elezioni regionali come la naturale prosecuzione del lavoro svolto in Provincia di Lecco nel ruolo di consigliere provinciale. Qui ho potuto infatti ascoltare le esigenze di tutto il territorio lecchese. Una prima problematica da risolvere è sicuramente il problema della sanità territoriale che necessita di una radicale trasformazione. Le persone hanno diritto di avere medici di base a loro disposizione, così come di un maggior numero di presidi sparsi sul territorio. Un altro punto del mio programma riguarda il tema dell'istruzione e della formazione per facilitare i giovani nell’ingresso nel mondo del lavoro. Regione Lombardia dovrà poi aiutare il percorso di crescita e sviluppo delle imprese e aiutare quelle più in difficoltà. È importante poi migliorare il trasporto pubblico locale e non e la sicurezza delle nostre città. Per quanto riguarda il tema di tutela dell’ambiente, mi sono sempre impegnato in prima persona per lasciare alle generazioni future un mondo pulito e sostenibile”.