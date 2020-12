La vita di Lelio Lagorio nel libro di Letizia Argenteri

“Un Socialista” è il nuovo libro della brava Letizia Argenteri, edito da Rubbettino, che ripercorre la vita di Lelio Lagorio, Ministro della Repubblica, esponente del PSI, sindaco di Firenze e primo Presidente della regione Toscana dal ’70 al ’78. Lagorio fu anche il primo esponente del Partito Socialista diventato Ministro della Difesa in Italia – durante la strage di Ustica – e ideatore delle missioni italiane all’estero.

Il libro ripercorre con grande lucidità e armonia il percorso umano e politico dell’uomo dall’infanzia all’adesione al socialismo, dalla nomina a sindaco, all’esperienza come Presidente di Regione e Ministro della Repubblica. L'ultimo capitolo tratta la fine del Psi, cui lo stesso Lagorio dedicò un libro.

Letizia Argenteri, nativa di Bollate vicino a Milano, laurea in Lingua e Letterature straniere e Ph. D in Storia Moderna con taglio culturale alla UCLA, ha lavorato come ricercatrice e poi editor-in-chief al Getty Insitute. Già visiting professor all’Università di Instanbul, docente di Storia alla Univeristy of San Diego e alla UCLA. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo il Re Borghese, Costume e Società nell’Italia di Vittorio Emanuele III.