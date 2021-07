La voce del territorio per il futuro della sanità lombarda



Si chiude oggi il ciclo di approfondimento sulla Riforma socio-sanitaria lombarda promosso dall’Associazione C.A.O.S – Centro Ascolto Operate al Seno Onlus, con un evento live dal titolo “Gli stati generali della Salute in Lombardia: raccontiamo la riforma sociosanitaria”, per discutere l’avanzamento delle audizioni della Commissione III, Sanità e Politiche sociali di Regione Lombardia nel processo di revisione della Legge 23/2015 e di Riforma del Sistema socio-sanitario regionale.



L’evento, ospitato dal Comune di Albizzate (VA) presso la Sala “Gianni Piotti”, è la tappa finale di un ciclo di webinar promosso dall’Associazione C.A.O.S., che si è svolto con il coinvolgimento dei Comuni del Territorio di Varese. Nell’arco delle scorse settimane sono stati organizzati 4 webinar, 60 comuni patrocinanti, 12 esperti e 8.000 cittadini raggiunti per creare awareness partendo da chi con la sanità si confronta nel quotidiano.



L’evento di oggi, che si tiene nella stessa data in cui si concludono le audizioni, sarà pertanto l’occasione per dare ancora una volta voce alle istanze del Territorio e alle parti sociali, nell’ottica di stimolare il confronto e il dibattito su temi fondamentali per il futuro dei cittadini lombardi, nel tentativo di sintetizzare tutti gli spunti emersi in questo percorso virtuoso e raccontare – insieme agli esperti – i prossimi passi per il rilancio della Sanità lombarda.