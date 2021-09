Lady Bernardo: "Mio marito Luca potrebbe fare moltissimo per Milano"

"Nel frullatore": così dichiara di sentirsi oggi Francesca Bernardo, moglie del candidato sindaco di Milano del centrodestra Luca Bernardo. Sensazione comprensibile per chi si è ritrovata a scoprire di potersi trovare a rivestire il ruolo di "first lady" di Milano. Scoperta giunta, come aveva raccontato proprio il marito, all'aeroporto, in procinto di partire per un fine settimana di vacanza al mare a Brindisi. L'agente immobiliare, da 25 anni al fianco del primario di Pediatria, si racconta oggi dalle colonne del quotidiano Libero: "All'inizio non ero contenta, sapevo che la politica sarebbe stato un banco di prova durissimo. Ma Luca è un uomo coraggioso, un leone, porta a termine tutto quello in cui crede", dice.

E afferma che non avrebbe mai posto al marito un veto, come - si dice - abbia invece fatto la signora Albertini: "Non avrei mai condizionato mio marito. Nel nostro matrimonio posi già un aut aut quando Luca lavorava a Miami. Gli dissi che non avrei potuto trasferirmi negli Stati Uniti perchè sono troppo italiana. E lui fece una scelta d'amore per me e rinunciò all'incarico".

Dal corteggiamento al matrimonio ("Viaggio di nozze? Non l'abbiamo fatto. Ci siamo sposati a Forte dei Marmi e il giorno dopo mio marito era già in ospedale", sino alla nascita dell'amata figlia Lucrezia. Con il lavoro di medico vissuto come una missione da Luca Bernardo: "Non stacca mai il telefono. I suoi pazienti hanno il suo cellulare e il mio perchè vuole essere sempre rintracciabile da loro". Ora, una sfida ancora più impegnativa, anche per la coppia: "Le polemiche? Mi hanno fatto malissimo. Ho sentito talmente tante stupidate e cattiverie contro di lui, anche da persone da cui non mi sarei mai aspettata tiri mancini, che sono rimasta sconvolta". Riferimento anche alle dichiarazioni sulla pistola in corsia ("Ma le sembra possibile che mio marito giri armato in corsia?") e alle accuse di essere fascista: "Con due nonni partigiani? Sono polemiche ridicole di questi tempi".

"Travisato" anche il pensiero relativamente a un assessore no vax: "Mio marito ha vissuto il covid, come può invocare un assessore no vax? Il virus è il nemico". E se Luca Bernardo diventasse sindaco? "Potrebbe fare moltissimo per Milano perchè ama profondamente la sua città ed è un medico eccezionale"