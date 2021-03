Lady Gaga, foto dal set di 'Gucci'. I primi ciak tra Milano e Gressoney

Sul profilo Instagram The house of Gucci sono state postate le prime foto del set del film che si sta girando a Milano e vede Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci. La pellicola firmata da noto regista Ridley Scott racconterà la storia della famiglia Gucci e della maison di moda. Nello sfondo di alcuni scatti si vede uno scorcio dlel'Università Statale di Milano. La pop star indossa un trench in tessuto scozzese e un foulard in testa. Alcune riprese del film sono state girate a Gressoney, in Valle d’Aosta.

Reggiani amareggiata: "Mi aspettavo che Lady Gaga venisse a conoscermi"

"La signora Reggiani è molto amareggiata, decine di camion della produzione del film che vede protagonista Lady Gaga hanno invaso Milano, via Palestro la Statale e ora anche Montenapoleone, e lei non ne sa nulla. E non ha ricevuto nessun tipo di contatto da parte della produzione. La signora Reggiani è onorata che a interpretarla sia una attrice del calibro di Lady Gaga, però si aspettava che andasse a conoscerla", è quanto dichiarato a Telelombardia Daniele Pizzi, legale di Patrizia Reggiani a commento della presenza a Milano di Lady Gaga e della produzione che sta realizzando un film sul caso Gucci. "La signora Reggiani - ha spiegato Pizzi - dunque si aspettava di venir contatta in prima persona e che lady Gaga sarebbe andata a conoscere la donna che interpreta sul set".