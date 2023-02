Lecco, trovato in auto cadavere di una donna sulla riva del lago

Lago di Lecco, trovato in auto cadavere di una donna sulla riva della spiaggia

Un cadavere di una donna italiana è stato trovato in una automobile sulla riva del lago di Lecco. Il corpo, privo di vita, è stato rinvenuto proprio sui sedili posteriori di una Fiat Panda finita sulla riva del lago, riva del lago. L'allarme e' stato lanciato da alcuni operai che questa mattina si stavano recando a lavoro. Le ruote anteriori della vettura erano parzialmente sommerse dall'acqua del lago e la donna ritrovata dovrebbe avere attorno ai 40 anni. È stata disposta l'autopsia sul cadavere, ma viene comunque presa in considerazione ogni ipotesi sulla causa del decesso.

Sul posto, oltre alle forze dell'ordine che dovranno far luce sulla vicenda, sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco.

Una prima ricognizione cadaverica esterna non ha evidenziato segni di violenza, e anche l'auto appare integra. La vettura con all'interno il cadavere, è stata trovata in località Rivabella, al confine sud di Lecco. Gli investigatori stanno ora interrogando i parenti per cercare di risalire alla dinamica dell'accaduto e le cause della morte.