Lambrate, anche Belen alla festa vip senza mascherina all’ex scalo ferroviario

Nell’ultimo weekend in zona gialla, a Milano, non c’è stata solo la festa con rissa in Darsena, ma anche un altro evento decisamente più glamour, ma altrettanto affollato. Si tratta dell'inaugurazione di un nuovo spazio, nell’ex scalo ferroviario a Lambrate, The Sanctuary Tra gli invitati molti vip, fra cui spiccano Belen Rodriguez e il fidanzato, Antonino Spinalbese, oltre ad Eliana Michelazzo, Soleil Sorge Stasi, la trapper Chadia Rodriguez, modelle, art director, dj, artisti, e svariati volti noti. A raccontarlo è stato Il Messaggero, con tanto di immagini e video dell’esclusivo party per l’inaugurazione del “Sanctuary Milan”. Al centro di una delle due sale, un dj - si legge su Il Messaggero - ha fatto ballare gli oltre 400 ospiti, senza mascherine e con una ressa che non ha spaventato i vip invitati per questo pomeriggio danzante. La struttura ospitava, tra l'altro, una mostra in una sala limitrofa con gli scatti dell’esposizione “Once upon a time in 2020”, dedicata al Covid, e sostenuta, come spiegano gli organizzatori sui loro canali social, dal Comune di Milano.