Laurana Editore: 15 anni di libri, incontri, storie

Quindici anni di Laurana Editore, 15 anni di libri, incontri, storie che in questo 2025 verranno festeggiati con eventi e iniziative. Lillo Garlisi, l’editore ricorda così gli inizi: "Laurana è nata un po’ per assecondare una passione, un po’ nella convinzione che non ci sia nulla di meglio della fiction per raccontare la realtà che ci circonda. Ecco: il desiderio era quello di pubblicare libri utili, capaci di far luce sulla realtà. Spesso credo che il mondo in cui viviamo sia talmente variegato che solo il racconto, la narrativa e la sua finzione caratteristica riescano a rappresentarlo al meglio. O almeno, anche nei suoi aspetti più particolari. Quella di Laurana, in tal senso, è una narrativa ben salda nel tempo presente. Che si manifesta in scelte editoriali mirate, senza indulgenze né atteggiamenti consolatori. Senza sconti, né scorciatoie. Nella convinzione che la qualità non sia necessariamente riservata a pochi.”

Rimmel, Calibro 9 e Fremen: le tre collane di Laurana Editore

Una casa editrice che con le sue collane ha saputo diventare punto di riferimento in una certa narrativa di genere e non, come spiega Garlisi:"I generi principali che costituiscono Laurana si possono ricondurre alle sue tre collane di punta: Rimmel, la narrativa italiana, è nata nel 2010, per rispettare la convinzione che non ci sia nulla di più vero di quanto non si mascheri da finzione. Calibro 9, la nostra amata collana di gialli, porta il mistery, il thriller e il cozy crime nelle città italiane, più nere che mai. Fremen, infine, è la nostra collana di narrativa sperimentale. Un progetto nato con Giulio Mozzi, che di Fremen è il curatore. Una collana che raccolga al suo interno veri e propri gioielli culturali e stilistici, titoli che talvolta non troverebbero spazio nel mare magnum della narrativa mainstream. Pensiamo, ad esempio, al successo del nostro “Ferrovie del Messico”: una vera e propria case history del mercato editoriale italiano.”

