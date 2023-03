Lavori sull'A4, chiusa uscita Milano-Certosa

Nell'ambito dei lavori di ampliamento alla quarta corsia dinamica, dalle 10:00 alle 16:00 di sabato 11 marzo, sarà necessario chiudere il ramo di uscita di Milano Viale Certosa, per chi proviene da Brescia. In alternativa si consiglia di immettersi sulla A8 Milano-Varese verso Varese e invertire il senso di marcia presso lo svincolo Fiera Milano, al km 2+200; in ulteriore alternativa, uscire allo svincolo di Cormano, al km 130+000.