Lavori sulla M1: chiuse quattro fermate nella settimana di Ferragosto

Lavori sulla linea rossa della metropolitana milanese. Atm fa sapere che nel prossimo fine settimana sarà aperto il cantiere per un intervento di manutenzione della galleria nei pressi della stazione di Amendola. Per questo dal 13 al 21 agosto la M1 non effettuerà il percorso comprendente le fermate di Pagano, Buonarroti, Amendola Fiera e Lotto.

Quali alternative? Così Atm: "Usate le altre linee della metropolitana per aggirare la tratta interrotta e spostarvi tra il centro di Milano e Rho, oppure usate i bus BM1 in servizio tra Lotto e Pagano".

Questi gli orari dei bus sostitutivi

Dal 16 al 20 agosto nelle ore di punta i bus viaggiano con una frequenza di 5 minuti. Durante il resto della giornata, la frequenza è di 10 minuti.

Prime e ultime partenze dei bus:

Da Pagano il primo bus per Lotto parte alle 5:45 - Da Lotto il primo bus per Pagano parte alle 5:39 - Da Pagano l’ultimo bus per Lotto parte alle 00:31 - Da Lotto l’ultimo bus per Pagano parte alle 00:10

Il 13, 14, 15 e 21 agosto, orario festivo. Nelle ore di punta i bus viaggiano con una frequenza di 6 minuti. Durante il resto della giornata, la frequenza è di 12 minuti.

Prime e ultime partenze dei bus:

Da Pagano il primo bus per Lotto parte alle 6:09 - Da Lotto il primo bus per Pagano parte alle 6:10 - Da Pagano l’ultimo bus per Lotto parte alle 00:31 - Da Lotto l’ultimo bus per Pagano parte alle 00:10

Queste le fermate dei bus BM1 :

Pagano: via del Burchiello - Buonarroti: via Monte Rosa - Amendola: via Monte Rosa - Lotto: via Monte Rosa