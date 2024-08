Lavoro: Ferrovienord, 74 assunzioni a tempo pieno in 11 mesi. Aperte le selezioni per profili tecnici

Negli ultimi undici mesi, Ferrovienord, parte del Gruppo Fnm, ha assunto 74 nuovi dipendenti a tempo pieno, registrando un aumento del 56% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La società gestisce una vasta rete ferroviaria di 331 chilometri e 125 stazioni in Lombardia, coprendo le province di Milano, Brescia, Como, Monza e Brianza, Novara e Varese. Tra i nuovi assunti, il 53% ha meno di trent'anni, segnalando un forte impegno verso l'inserimento di giovani nel settore.

Focus sulle mansioni e percorsi formativi

Il settore della manutenzione ha visto il maggior numero di nuovi ingressi, con il 59% delle assunzioni, seguito dal servizio di circolazione, che ha accolto il 26% dei nuovi lavoratori. Di questi, oltre l'86% sono operai, mentre il restante 12% è impiegato in altre aree aziendali, come la direzione generale, lo sviluppo infrastrutturale e la prevenzione e protezione dei lavoratori. Ferrovienord offre percorsi formativi interni per le mansioni legate alla manutenzione e alla sicurezza ferroviaria, dimostrando un impegno verso lo sviluppo delle competenze interne.

Selezione aperta per profili tecnici

Ferrovienord sta attualmente cercando nuove figure professionali, con un focus su profili tecnici. Le posizioni aperte includono un impiegato tecnico per la gestione della manutenzione degli impianti elettrici di bassa tensione, preferibilmente con una laurea in ingegneria elettrica, e un impiegato in diagnostica analisi dati con competenze in ingegneria e indagini a ultrasuoni. Questi ruoli saranno fondamentali per il controllo e la gestione delle attività nella diagnostica dell'infrastruttura ferroviaria, contribuendo alla continua crescita e innovazione dell'azienda.