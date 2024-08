Lavoro: l'allarme di Assonidi, a rischio posti per educatrici e servizi per i bambini 0-3 anni

Gli asili nido e le educatrici di Milano stanno vivendo un'estate di ansia e incertezza, mentre si preparano per la riapertura di settembre. La causa di questa preoccupazione è un decreto legge del governo, apparentemente dedicato allo sport, che ha sollevato dubbi sulla validità delle lauree e dei diplomi conseguiti dalle educatrici tra il 2020 e il 2022. Assonidi, l'associazione che rappresenta gli asili nido e le scuole d'infanzia privati aderenti a Confcommercio MiLoMB, ha espresso allarme per l'impatto di questa decisione, che potrebbe mettere a rischio molti posti di lavoro.

L'appello di Assonidi: "Pericolo di crisi per il sistema educativo lombardo"

Gli uffici di Assonidi sono stati sommersi da chiamate di educatrici e titolari di asili preoccupati per il loro futuro. Paolo Uniti, direttore di Assonidi, ha inviato una nota urgente ai ministri dell'Istruzione, del Lavoro e della Giustizia per chiedere una soluzione rapida. Uniti sottolinea l'assurdità della situazione, che potrebbe costringere gli asili a rinunciare a collaboratrici qualificate, creando una crisi operativa. L'associazione chiede interventi immediati per tutelare il personale e garantire i servizi educativi per i bambini tra 0 e 3 anni.

Assonidi, coinvolto anche il presidente Fontana

Assonidi ha coinvolto anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per evidenziare l'impatto devastante di questa decisione improvvisa. La validità delle qualifiche delle educatrici è cruciale per la continuità dei servizi, e l'incertezza attuale minaccia di destabilizzare l'intero sistema regionale. Migliaia di posti di lavoro sono in bilico, e la capacità degli asili di offrire servizi essenziali ai bambini più piccoli è messa a repentaglio, richiedendo un'azione urgente da parte delle autorità competenti.