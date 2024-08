Lavoro: Milano tra le 10 migliori destinazioni per il Workation nel 2024

Milano si conferma una delle migliori destinazioni al mondo per il "workation" anche nel 2024, secondo il Barometro annuale "Work from Anywhere" di International Workplace Group. Questa pratica, che unisce lavoro e tempo libero per prolungare le vacanze, sta diventando sempre più popolare con la diffusione del lavoro ibrido. Milano, grazie alla sua rete di spazi di lavoro flessibili, ottima connettività e vibrante offerta culturale, si posiziona tra le prime 10 città globali, insieme a destinazioni come Budapest, Barcellona e Rio de Janeiro.

Workation: le città leader

Budapest si classifica come la migliore destinazione per i lavoratori ibridi, grazie ai costi contenuti, una banda larga veloce e ampi spazi verdi. Barcellona, sempre amatissima, si distingue per il suo mix di sole, mare e vita culturale. Rio de Janeiro, con le sue spiagge iconiche e un ottimo rapporto qualità-prezzo, sale al secondo posto per l'offerta "workation". Queste città offrono ai lavoratori non solo infrastrutture efficienti ma anche l'opportunità di godersi al meglio il tempo libero.

Nuove mete emergenti per i nomadi digitali

Tra le città emergenti nel panorama del workation, si segnalano Austin, Podgorica, Marrakech e La Valletta. Queste destinazioni stanno attirando sempre più lavoratori grazie a una combinazione di cultura, tecnologia e spazi di lavoro flessibili. Con l'aumento della popolarità del lavoro da remoto, sempre più persone scelgono di combinare viaggi e lavoro, trasformando le workation in un fenomeno globale in rapida crescita.